Москва, 28 июня, 2018, 20:35 — ИА Регнум. Ресторанный бизнес Москвы увеличил свою выручку в 2−3 раза в период проведения чемпионата мира 2018 года в России. Об этом журналистам 28 июня заявил заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Эмиль Петросян, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в московском городском пресс-центре.

Борис Кустодиев. Половой. 1920

Петросян отметил, что с 2017 года сотрудники профильного департамента начали проводить специальные занятия для предпринимателей. Им рассказывали о специфике ресторанного бизнеса, какие точки питания предпочитают болельщики и какую футбольную сувенирную продукцию могут приобрести иностранные гости в дни чемпионата.

Более того, сотрудники из более чем 400 столичных предприятий обучались английскому языку.

Эмиль Петросян также сообщил, что в дни проведения мундиаля в Москву может приехать около 2 млн гостей, это на 10% больше, чем за аналогичный период 2017 года. На сегодняшний день в сфере обслуживания туристов задействовано более 850 тыс. субъектов малого бизнеса. Из них 50% работает в сфере торговли и услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые дни турнира иностранные гости потратили в Москве 1,7 млн рублей. Такие данные привела компания Visa. Самыми расточительными гостями оказались болельщики из США, Мексики и Китая. В основном туристы тратили средства на гостиничные услуги, одежду, рестораны и кафе.

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