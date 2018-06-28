Тбилиси, 28 июня, 2018, 20:25 — ИА Регнум. В Тбилиси задержан гражданин Украины, который подозревается в продаже наркотиков через мобильные приложения, сообщает 28 июня издание «Новости-Грузия» со ссылкой на руководителя главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Грузии Мамука Челидзе.

Политики в опиумной лавочке. Ташкент, 1870

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Украины на кладбище по улице Политковской. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По словам Челидзе, с 25 июня в Грузии были задержаны пять человек по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня Челидзе заявил, что с начала 2018 года в Грузии были задержаны 72 человека по подозрению в распространении наркотиков.