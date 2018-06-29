Вильнюс, 29 июня, 2018, 05:29 — ИА Регнум. В Литве выяснили, что в ЕС о ней знают всего 43% граждан, а в Германии и вовсе только 30%. В связи с этим правительство Литвы анонсировало разработку новой стратегической концепции имиджа данной страны за рубежом. Этим уже пытались заниматься, вкладывали приличные деньги в различные концепции, которые не работали. Что придумывали политические имиджмейкеры, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

Zmones.lt Новая стратегическая концепция имиджа Литвы

Взявшаяся за дело четверка специалистов из канцелярии правительства наследует обширной традиции. В предыдущие разы Литва пыталась создавать единую идею своего имиджа и под девизом «Виват, Литва!», и под лозунгом «Литва — смелая страна», и вот в 2017-м появился клич «Lithuania. Real is beautiful», который предполагал показать Литву с самоиронией, без прикрас, но с подчеркиванием лучших сторон. В числе «лучших сторон» оказались снимки красот «литовской» природы, сделанные в других странах, что вызвало скандал.

Подключались к процессу и министерства, снимались заманивающие инвесторов клипы, а также ролики об инфраструктурно развитой стране с быстрым интернетом (каким образом всё это работало на имидж за границей, остается вопросом). В тренд теперь включились и модельеры, обратив на себя внимание модного журнала Vogue: они запустили брэнд одежды «Ya ne govoryu po russki». Тем временем стоимость поиска стратегической концепции имиджа за рубежом уже превзошла миллион евро.

Читайте подробности: Как Литва ищет самобытность: Ya ne govoryu po russki

Также читайте другие статьи Олега Михайлова о политике и обществе Литвы.