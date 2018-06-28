Брюссель, 28 июня, 2018, 20:06 — ИА Регнум. Европейский союз поддерживает решение секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расширению полномочий организации, предложенному Британией, сообщает 28 июня служба Европейского союза по внешним связям.

(сс) OPCW Логотип ОЗХО

«Европейский союз готов поддержать технический секретариат Организации по запрещению химического оружия и сотрудничать со всеми государствами — участниками конвенции по химическому оружию для реализации этого решения», — указано в тексте сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ОЗХО приняла британские предложения о расширении своих полномочий. Теперь эта организация может определять виновных в химатаках и привлекать для этого экспертов, не имеющих отношения к этой международной организации.

В МИД России данное решение уже назвали нелегитимным. Россия считает это посягательством на исключительные полномочия Совбеза ООН.