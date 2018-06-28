Псков, 28 июня, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Световая инсталляция «Россия начинается здесь», установленная у стен Псковского кремля в его охранной зоне, нравится врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 28 июня, в прямом эфире ГТРК «Псков», отвечая на вопрос одного из жителей города, который высказал сожаление о том, что сейчас на набережной реки Великой осталось только слово «Россия» — монтаж надписи был приостановлен до окончания судебных разбирательств.

Pskovskie.ru Псковский кремль

Горожанин отметил, что у надписи «делали селфи и различные фотографии».

«Это было и одно из моих любимых мест», — заявил Михаил Ведерников.

Он сообщил о том, что надпись демонтировали только для того, чтобы защитить её от паводка. Буквы очистили, покрасили.

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«Но часть жителей города решила, что это рекламная конструкция, которой не место на набережной. Я внимательно наблюдал над тем, как разворачивалась полемика в соцсетях и могу сказать: подавляющее большинство — больше 90% жителей города — всё-таки за то, чтобы эта конструкция была на набережной», — отметил Ведерников.

Он также заявил о своей позиции по этому вопросу.

«Я считаю, что надпись должна там находиться, потому что многие туристы, гости, которые к нам приезжают, воспринимают это как достопримечательность города», — сказал врио губернатора Псковской области.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) обратилось в суд с иском о незаконности размещения этой конструкции в охранной зоне Псковского кремля — памятника федерального значения, претендующего на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Общественники также обратились к врио губернатора Ведерникову с просьбой не допустить возвращения надписи на берег реки Великой.

Напомним, инсталляция была установлена во время фестиваля памяти Сергея Довлатова «Заповедник» в 2016 году, в её открытии принимали участие министр культуры РФ Владимир Мединский и бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак.