Тбилиси, 28 июня, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Изменения в правительстве Грузии, которые были выполнены в декабре 2017 года, позволили сэкономить 100 млн лари ($40,9 млн), сообщает 28 июня издание «Новости-Грузия» со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению парламента Акакия Зоидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Шахматы

По его словам, экономия возникла за счет сокращения административных расходов. Зоидзе добавил, что новые изменения правительства позволят в 2018—2019 годах сэкономить еще 100−120 млн лари ($40,9−49 млн).

Напомним, 26 июня председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что в результате предстоящей реорганизации в правительстве вместо 14 останется десять министерств.