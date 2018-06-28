Ереван, 28 июня, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Ереван обвиняет Азербайджан в «безответственных шагах, которые угрожают безопасности и миру в регионе». Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя намерение Азербайджана провести широкомасштабные военные учения в июле.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

«В соответствии с пятой главой Венского документа ОБСЕ, Азербайджан был обязан уведомить об учениях минимум за 42 дня до их проведения, чего сделано не было. Проведение Азербайджаном военных учений с нарушением обязательств ОБСЕ носит перманентный характер, оказывая негативное влияние на военную прозрачность и предсказуемость в регионе. Армянская сторона последовательно поднимает вопросы нарушения со стороны Азербайджана контроля над вооружениями и мер по укреплению доверия и безопасности на площадке ОБСЕ, подчеркивая, что подобные безответственные шаги угрожают безопасности и миру в регионе ОБСЕ», — сказал Балаян в интервью Арминфо.

На днях минобороны Азербайджана анонсировало военные учения, которые должны пройти со 2 по 6 июля. К учениям будут привлечены до 20 тыс. личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Также Азербайджан планирует в ходе учений проведение боевых стрельб с применением современных видов вооружения и военной техники, принятых на вооружение азербайджанской армии.

Ранее о том, что Азербайджан постоянно проводит учения на линии соприкосновения с карабахскими войсками сообщил министр обороны Нагорно-Карабахской Республики Левон Мнацаканян. По его словам, за последний месяц учения практически не прекращаются.

«Участвуют различные силы, охвачены, можно сказать, все спецподразделения. Наибольшее внимание уделяется учениям артиллерийских частей, которые в течение этого года проводились уже несколько раз. В настоящий момент идут учения инженерных подразделений. Это позволяет думать, что они готовятся к каким-то действиям. Сегодня мы уже наблюдаем учения танковых, инженерных и резервных подразделений», — сказал Мнацаканян.