Екатеринбург, 28 июня, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Общественная палата Свердловской области предлагает правительству России спрогнозировать влияние повышения пенсионного возраста на экономику страны и на рынок труда. Дискуссия прошла сегодня, 28 июня, сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Также общественники предлагают правительству сделать упор на эффективную медицину и добиваться снижения нагрузки фабрик, заводов и других промпредприятий на окружающую среду. Кроме того, они призывают принять меры по исключению дискриминации при приёме на работу по возрасту. Также общественники обращают внимание правительства на то, что многодетных матерей нужно отпускать на пенсию раньше. Кроме того, они ждут гарантий того, что пенсии будут расти, а налоговая нагрузка на бизнес снизится.

Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста сейчас находится в Госдуме. Мужчинам возраст выхода на пенсию будет повышен до 65 лет, а женщинам до 63.

В правительстве России отмечают, что эта мера вынужденная, по этому пути прошли все развитые страны. Кроме того, при повышении пенсионного возраста пенсии возрастут, а люди в возрасте смогут рассчитывать на сохранение за собой рабочего места вплоть до наступления времени выхода на пенсию.

В то же время проблемы, озвученные свердловскими общественниками, актуальны. Любая дискриминация в России запрещена. В том числе и по возрасту, при приёме на работу. В объявлениях работодателей возрастные рамки указывать нельзя. Однако фактически мужчинам старше 50 лет, а женщинам старше 40 трудно найти работу.

Актуальны и другие проблемы. Особенно, пожалуй, состояние медицины, которое после недавних оптимизаций и других реформ оставляет желать лучшего. Все эти проблемы важны, и их, конечно же, необходимо решать.