Киев, 28 июня, 2018, 20:06 — ИА Регнум. Немецкое архитектурное бюро Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH стало победителем в конкурсе проектов музея Майдана, сообщил 28 июня украинский «Пятый канал».

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

Немцы предложили проект под названием «Штурм высоты». Здание будет построено в верхней части улицы Институтской. Министр культуры Украины Евгений Нищук отметил, что проект вызвал у него ассоциации с группой боевиков, которые пытались штурмовать позиции правоохранителей.

Напомним, 20 февраля 2014 года, во время бессмысленного «штурма» протестующими улицы Институтской, «неизвестные снайперы» застрелили сорок девять майданщиков и четырех правоохранителей. Позже новая киевская власть объявила убитых боевиков «Небесной сотней» и превратила их в подобие пантеона святых.

В конце ноября 2017 года итальянский телеканал Matrix опубликовал фильм-расследование «Украина, скрытые истины», в котором три грузинских стрелка рассказали о том, как убивали так называемую «Небесную сотню» и украинских силовиков. Основными заказчиками бойни убийцы назвали нескольких лидеров Майдана.