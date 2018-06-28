Тбилиси, 28 июня, 2018, 19:58 — ИА Регнум. В рамках трехлетней программы поддержки экономических реформ Грузии исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил Грузии кредит в размере $42,25 млн. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе МВФ.

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Совет фонда одобрил завершение второго этапа программы «Механизм широкого финансирования», в рамках которой Грузии планируется выделить $285 млн, из которых $83 млн страна уже получила.

В МВФ считают, что Грузия добилась заметных успехов в рамках программы. В частности, в фонде отметили улучшение макроэкономических показателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля делегация МВФ прибыла в Грузию для оценки общего экономического состояния и проводимых правительством реформ. В фонде отметили, что экономика страны развивается быстрее, чем ожидалось ранее.