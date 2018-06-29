Москва, 29 июня, 2018, 03:05 — ИА Регнум. Известие о инициативе правительства РФ, предложившего пенсионную реформу, всколыхнуло оппозиционеров всех мастей. О том, какие высказывания и предложения разной степени рациональности посыпались со стороны различных оппозиционных течений, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Революция или эволюция? Так можно было бы оценить спектр мнений, высказанных по поводу пенсионной реформы, предложенной правительством Медведева по самому жесткому варианту. Некоторые, подобно партии «Справедливая Россия», требуют оставить пенсионный возраст в покое, а пенсионное обеспечение оптимизировать. Источник средств при этом — тайна, покрытая мраком. Кто-то обратил внимание на разрушительность предложенной реформы, открывающей путь либероидно настроенной верхушке российского общества к смычке с гневно настроенными широкими народными массами.

Смесь может оказаться весьма взрывоопасной, и допускать такого поворота событий нельзя даже из моральных соображений, так считает руководитель движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Есть среди оппозиционеров и те, кто выступил с совершенно завиральными идеями или воспринял известие о пенсионной реформе как повод ловко переобуться в прыжке. Кто эти люди?

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