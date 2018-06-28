Великий Новгород, 28 июня, 2018, 19:37 — ИА Регнум. В Новгородской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года пройдут 13 избирательных кампаний. Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, помимо выборов депутатов думы Великого Новгорода шестого созыва, выборы состоятся ещё в семи муниципалитетах.

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В Старой Руссе будут выбирать новый состав городского совета депутатов. В Боровичском районе пройдут досрочные выборы глав трёх поселений — Перёдского, Сушанского, Травковского. В Демянском районе состоятся досрочные выборы главы Полновского сельского поселения, а также дополнительные выборы депутатов в городской совет. В Окуловском районе выберут глав в Боровёнковском сельском поселении и в городе Кулотино, а также пройдут довыборы в городской совет депутатов Кулотинского поселения. В Холмском районе состоятся выборы глав Красноборского и Морховского сельских поселений, в Чудовском районе — выборы главы Грузинского сельского поселения.

В целом по итогам сентябрьских выборов в Новгородской области необходимо заместить 63 мандата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 депутатов должны быть избраны в новый состав думы Великого Новгорода. Этот созыв думы впервые изберёт мэра города по-новому: по итогам конкурсного отбора.

Напомним, прямые выборы глав муниципальных образований, в том числе мэра Великого Новгорода, отменены с 2014 года. Кандидатуры на этот пост отбирает конкурсная комиссия, которая наполовину формируется губернатором. Затем за кандидатов голосуют депутаты.

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