Задонск, Липецкая область, 29 июня, 2018, 02:16 — ИА Регнум. Наиболее востребованные туристические маршруты Ельца и Задонска одновременно являются и духовными центрами региона, чья история немыслима без святителя Тихона Задонского. Сюда на поклон святыням едут паломники, а полные архитектурных памятников и музеев города привлекают и светских туристов. Чем же так богаты эти места, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Марина Каширская.

Марина Каширская ИА REGNUM Вознесенский собор в Ельце

Несмотря на то, что любой из этих городов довольно мал, в нём есть что делать на протяжении нескольких дней. В регионе развиваются инфраструктура и событийный туризм, а граней даже у небольших туристических центров так много, что спешка только помешает.

Старинный город-крепость Елец появился очень давно: в книгах о нём говорится с XII века, сами горожане уверены, что они возник еще тремя столетиями раньше. В том далеком прошлом Елец пережил набеги и войны, а сейчас является тихим городком, в котором сохранилась историческая застройка, а сам он заслуженно получил название городов студентов и церквей, — к тому же с Ельцом связаны имена множества известных наших соотечественников, включая писателя Ивана Бунина, композитора Тихона Хренникова, художника Василия Шевченко, здесь же находится необычный музей истории КПСС, музей и фабрика кружева и даже фабрика валенков, украшенных самым затейливым образом.

Чем еще знамениты эти места, читайте в статье с фоторепортажем: Турпутевка к Богу

Рекомендуем также другие публикации Марины Каширской о городах России.