Дамаск, 28 июня, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Сирийская армия успешно развивает наступление в провинции Дераа на юго-западе Сирии, сообщает 28 июня РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в сирийских военных кругах.

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По информации агентства, сирийские военные освободили город Эль-Хирак, а также деревни эс-Сура, Телль-Хамд и Садд Абтаи. Источник утверждает, что перечень освобожденных от террористов поселений далеко не полон.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне успехов сирийской армии целый ряд группировок боевиков заявили о переходе на сторону законного правительства страны и начале боевых действий против группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ),

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