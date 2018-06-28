Самара, 28 июня, 2018, 19:24 — ИА Регнум. В группе Н, подарившей нам немало сюрпризов, закончился третий тур. В Самаре, как сообщало ИА REGNUM, сыграли сборные Сенегала и Колумбии, а в Волгограде — сборные Японии и Польши. Первые таймы этих матчей прошли без голов. А вот таймы вторые подарили зрителям забитые мячи.

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Польша, потерявшая все шансы на выход в плей-офф уже в первых двух матчах, всё-таки сподобилась на гол и показала себя. Автором мяча стал Ян Беднарек. Он головой замкнул навес со «стандарта». Примечательно, что делать это был должен Роберт Левандовски, но до мяча он не дотянулся. Впрочем, весь чемпионат форвард Польши не дотягивал до уровня того Левандовски, которого мы знаем.

А вот Колумбии победа была очень и очень нужна. И она добилась своего во втором тайме. Причём сделала это без своего лидера Хамеса Родригеса. А отличился — уже во второй раз на чемпионате — защитник Йерри Мина. Он замкнул угловой, поданный Хуаном Кинтеро. Когда молчит Радомель Фалькао, в Колумбии забивают защитники. Браво!

Колумбийцы выходят с первого места в группе, а Япония занимает вторую строчку. Как сообщало ИА REGNUM, в личной встрече этих команд верх одержали японцы. Жаль сборную Сенегала, показавшую классный футбол во всех матчах. Вот только их, как я писал в начале ЧМ-2018, подвела нестабильность. Периодически сенегальцы выпадали из игры.