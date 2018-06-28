Ташкент, 28 июня, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Министерство народного образования Узбекистана объявило о наборе сотрудников на руководящие должности, которые готовы внести вклад в реформирование структуры ведомства, сообщает 28 июня издание «Газета.uz» со ссылкой на министерство.

Школа при мечети в Узбекистане. 1950-е

В ведомстве заинтересованы в «самоотверженных и инициативных» кадрах, готовых внести конкретные предложения по улучшению школьного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерметов уволил начальников всех управлений и отделений центрального аппарата ведомства. По его словам, решение было принято в рамках поручения главы государства об обновлении кадрового состава ведомства.