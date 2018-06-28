Варшава, 29 июня, 2018, 01:11 — ИА Регнум. Строительство газопровода Baltic Pipe, по которому норвежский газ должен пойти на территорию Польши и далее в Европу, должно по плану завершиться в 2022 году. Достаточная ли это причина для того, чтобы польские эксперты заговорили о возможности отказаться от поставок «Газпрома», рассказывает шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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Газ для трубопровода Baltic Pipe пойдет из Скандинавии, а непосредственно за строительство возьмутся датские подрядчики. Неприятный для всех участников урок уже был преподнесен ранее — проекты, подобные Baltic Pipe, до сих пор не удавалось воплотить, несмотря на заинтересованность и польской и датской стороны. Но в этот раз, если верить датчанам, всё должно быть хорошо.

Только вот отказаться от российского газа, о чем оповещали поляков самые горячие головы европейских СМИ, этот проект все равно не позволит. Да и будет ли он реализован — тоже большой вопрос, ведь, похоже, у Германии есть по поводу газопровода Baltic Pipe отдельное мнение. Какие препятствия могут возникнуть на пути норвежского газа и датской трубы?

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