Руководство Всероссийского союза страховщиков ждут кадровые перестановки
Москва, 28 июня, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Экс-глава департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук займет должность вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Он выходит на место вице-президента союза Андрея Юрьева, который потенциально может проходить по двум уголовным делам, сообщил ИА REGNUM источник.
ВСС не комментирует причины, по которым Юрьев уступает пост Жуку. Однако источник ИА REGNUM, знакомый с деталями отставки вице-президента, сообщил, что в союзе решили сменить руководителя, из-за угрозы его уголовного преследования.
Управление «К» МВД РФ заинтересовалось работой Андрея Юрьева на посту руководителя Национального союза страховщиков (НССО). Вопросы к нему возникли после того, как НССО заподозрили в использовании нелицензионного программного обеспечения. Юрьев помимо того, что был главой союза, возглавлял его IT-комитет. Когда компания Oracle попыталась проверить, есть у союза лицензия на ее продукты, то не смогла получить доступа к технике. Сумма возможного ущерба от работы на нелицензионном ПО в компании и создание на нем IT-системы оценивается в 1 млрд руб.
Вместе с Юрьевым МВД проверят работу вице-президента НССО Светланы Гусар, ее подписи стоят на хозяйственных договорах союза.
Итогом проверки Управления К может стать два обвинения Юрьеву и одно Гусар. Первое к экс-главе НССО — в использовании нелицензионного программного обеспечения. Второе — в мошенничестве обеим топ-менеджерам, поскольку нелицензионное ПО по документам проходило как легально приобретенное.
Возможно, господин Жук будет вынужден вникать в детали работы НССО и его спор с Oracle. Не исключено, что ему ставится задача урегулировать дело мирным путём, сейчас НССО проходит процедуру присоединения к Всероссийскому союзу страховщиков, что может органически спасти ситуацию.
Справочно: Андрей Юрьев был назначен на должность исполнительного вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) в феврале 2018 года. В его обязанности входил контроль над финансами, IT-направлением, организация правовой работы и совершенствование структуры союза.
Игорь Жук являлся директором Департамента страхового рынка Центрального банка РФ с февраля 2014 года. Известный страховой топ-менеджер еще в марте 2018 года заявил о том, что покидает пост.