Москва, 28 июня, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Экс-глава департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук займет должность вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Он выходит на место вице-президента союза Андрея Юрьева, который потенциально может проходить по двум уголовным делам, сообщил ИА REGNUM источник.

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ВСС не комментирует причины, по которым Юрьев уступает пост Жуку. Однако источник ИА REGNUM, знакомый с деталями отставки вице-президента, сообщил, что в союзе решили сменить руководителя, из-за угрозы его уголовного преследования.

Управление «К» МВД РФ заинтересовалось работой Андрея Юрьева на посту руководителя Национального союза страховщиков (НССО). Вопросы к нему возникли после того, как НССО заподозрили в использовании нелицензионного программного обеспечения. Юрьев помимо того, что был главой союза, возглавлял его IT-комитет. Когда компания Oracle попыталась проверить, есть у союза лицензия на ее продукты, то не смогла получить доступа к технике. Сумма возможного ущерба от работы на нелицензионном ПО в компании и создание на нем IT-системы оценивается в 1 млрд руб.

Вместе с Юрьевым МВД проверят работу вице-президента НССО Светланы Гусар, ее подписи стоят на хозяйственных договорах союза.

Итогом проверки Управления К может стать два обвинения Юрьеву и одно Гусар. Первое к экс-главе НССО — в использовании нелицензионного программного обеспечения. Второе — в мошенничестве обеим топ-менеджерам, поскольку нелицензионное ПО по документам проходило как легально приобретенное.

Возможно, господин Жук будет вынужден вникать в детали работы НССО и его спор с Oracle. Не исключено, что ему ставится задача урегулировать дело мирным путём, сейчас НССО проходит процедуру присоединения к Всероссийскому союзу страховщиков, что может органически спасти ситуацию.

Справочно: Андрей Юрьев был назначен на должность исполнительного вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) в феврале 2018 года. В его обязанности входил контроль над финансами, IT-направлением, организация правовой работы и совершенствование структуры союза.

Игорь Жук являлся директором Департамента страхового рынка Центрального банка РФ с февраля 2014 года. Известный страховой топ-менеджер еще в марте 2018 года заявил о том, что покидает пост.