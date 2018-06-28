Ханты-Мансийск, 28 июня, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Авиакомпания «Ютэйр» оштрафована на 10,5 тыс. рублей за сломанное инвалидное кресло пассажирки с ограниченными возможностями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по ХМАО.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолёт авиакомпании ЮТэйр

История эта ранее наделала довольно много шума. Женщина-инвалид, купившая билет на самолёт авиакомпании «Ютэйр», при вылете из аэропорта сдала в багаж кресло-коляску с электроприводом. По прибытию в пункт назначения она получила своё «средство передвижения» в виде, не годном к эксплуатации. Женщина обратилась в авиакомпанию с претензией о возмещении расходов на аренду другого кресла и выплате ей денег для приобретения нового. Что авиакомпания и сделала. Хотя инвалидное кресло, как выяснилось, принадлежало не заявительнице, а Фонду социального страхования, который предоставил ей медицинское оборудование в безвозмездное пользование.

Поэтому авиакомпания «Ютейр» отчаянно сопротивлялась, когда женщина-инвалид потребовала возместить ей ещё и моральный ущерб. Однако суд встал на сторону авиапассажирки, и авиаперевозчику надлежит выплатить ей 7 тыс. рублей за моральный вред, а также 3,5 тыс. рублей штрафа за нежелание этот вред компенсировать в добровольном порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, название авиакомпании «Ютэйр» прозвучало в другом деле об ущемлении инвалидов, когда 13 мая не допустили к полету несовершеннолетнего мальчика в послеоперационном периоде на рейс «Курган — Москва». Проверкой законности действий сотрудников авиаперевозчика занимается Следственный комитет.