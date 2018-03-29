Сенат Узбекистана: республика испытывает острую нехватку врачей и учителей
Ташкент, 28 июня, 2018, 19:34 — ИА Регнум. В школах и медицинских учреждениях Узбекистана возник острый дефицит квалифицированных специалистов, сообщает 28 июня здание «Газета.uz» со ссылкой на председателя Сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента) Узбекистана Нигматиллу Юлдашева.
По его словам, в школах республики работают 66,6 тыс. учителей со средним образованием, что противоречит требованиям законодательства. Юлдашев отметил, что в некоторых регионах местные власти препятствуют учителям в получении высшего образования.
По словам председателя Сената, почти в каждом районе в регионах республики не хватает 150−200 врачей узкой и общей специальности.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулик заявил, что власти Узбекистана более шести месяцев не дают ответа Москве на предложение отправить в республику учителей русского языка и литературы.