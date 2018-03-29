Ташкент, 28 июня, 2018, 19:34 — ИА Регнум. В школах и медицинских учреждениях Узбекистана возник острый дефицит квалифицированных специалистов, сообщает 28 июня здание «Газета.uz» со ссылкой на председателя Сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента) Узбекистана Нигматиллу Юлдашева.

Василий Максимов. Единственный учитель

По его словам, в школах республики работают 66,6 тыс. учителей со средним образованием, что противоречит требованиям законодательства. Юлдашев отметил, что в некоторых регионах местные власти препятствуют учителям в получении высшего образования.

По словам председателя Сената, почти в каждом районе в регионах республики не хватает 150−200 врачей узкой и общей специальности.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулик заявил, что власти Узбекистана более шести месяцев не дают ответа Москве на предложение отправить в республику учителей русского языка и литературы.