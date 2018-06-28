Тбилиси, 28 июня, 2018, 18:57 — ИА Регнум. Городской суд Тбилиси заочно приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к шести годам тюрьмы. Вердикт по уголовному делу об избиении в 2005 году экс-депутата Валерия Гелашвили был вынесен сегодня, 28 июля, сообщает телеканал «Рустави 2».

ИА REGNUM Саакашвили

Саакашвили был осуждён за злоупотребление своим служебным положением и организацию нападения на Гелашвили с причинением ущерба здоровью бывшего депутата.

Вместе с тюремным сроком Саакашвили также лишили права занимать государственные должности сроком на два года и три месяца после освобождения.

Стоит отметить, что Саакашвили из Грузии давно бежал, и это уже не первый приговор грузинского суда, вынесенный в отношении экс-президента заочно.

После своего бегства из Грузии Сакашвили какое-то время находился в США, а затем был командирован своими западными кураторами на Украину, где стал губернатором Одесской области. На Украине он вступил в конфликт с кланом президента Петра Порошенко и был вынужден покинуть страну, потеряв должность губернатора. Затем он вернулся, попытался устроить уличный протест в Киеве, но Порошенко и его люди смогли выдворить Саакашвили в Польшу.