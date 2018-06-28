Джакарта, 28 июня, 2018, 19:00 — ИА Регнум. С индонезийским островом Бали прекращено авиасообщение из-за проснувшегося вулкана Агунг, 28 июня передает агентство Associated Press.

Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898

Пепел вулкана уже заблокировал работу международного аэропорта Бали и угрожает острову Ява, самому густонаселенному в Индонезии.

Напомним, из-за извержения вулкана Агунг в ноябре 2017 года на курортах Бали оказались «заперты» тысячи туристов.

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