Самара, 28 июня, 2018, 18:56 — ИА Регнум. 28 июня на стадионе «Самара Арена» был разыгран матч заключительного 3-го тура группы H в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Сенегала и Колумбии. Противостояние завершилось минимальной победой сборной Колумбии со счётом 1:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Пропущенный мяч

На 74-й минуте мощный защитник «Барселоны» Йерри Мина открыл счёт, замкнув передачу Хуана Кинтеро — 0:1.

Статистика матча (Сенегал/Колумбия)

Удары 7/4

Удары в створ 3/2

Владение 43%/57%

Фолы 14/15

Набрав 6 очков, Колумбия вышла в плей-офф с первого места. Сенегал покинул ЧМ с 3-й позции с показателем 4 в графе «очки».

Составы на матч:

Сенегал: Н’Диайе, Кулибали, Сабале, Сане, Гассама, Гейе, Куяте, Сарр, Кейта, Мане, Ньянг.

Колумбия: Оспина, Ариас, Мохика, Мина, Д. Санчес, К. Санчес, Родригес, Кинтеро, Куадрадо, Урибе, Фалькао.

Главный арбитр матча: Милорад Мажич.

Предупреждения: Мохика — 45, Ньянг — 51.

Голы: Мина 74 — 0:1.