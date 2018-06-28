Колумбия отправила Сенегал домой
Самара, 28 июня, 2018, 18:56 — ИА Регнум. 28 июня на стадионе «Самара Арена» был разыгран матч заключительного 3-го тура группы H в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Сенегала и Колумбии. Противостояние завершилось минимальной победой сборной Колумбии со счётом 1:0.
На 74-й минуте мощный защитник «Барселоны» Йерри Мина открыл счёт, замкнув передачу Хуана Кинтеро — 0:1.
Статистика матча (Сенегал/Колумбия)
Удары 7/4
Удары в створ 3/2
Владение 43%/57%
Фолы 14/15
Набрав 6 очков, Колумбия вышла в плей-офф с первого места. Сенегал покинул ЧМ с 3-й позции с показателем 4 в графе «очки».
Составы на матч:
Сенегал: Н’Диайе, Кулибали, Сабале, Сане, Гассама, Гейе, Куяте, Сарр, Кейта, Мане, Ньянг.
Колумбия: Оспина, Ариас, Мохика, Мина, Д. Санчес, К. Санчес, Родригес, Кинтеро, Куадрадо, Урибе, Фалькао.
Главный арбитр матча: Милорад Мажич.
Предупреждения: Мохика — 45, Ньянг — 51.
Голы: Мина 74 — 0:1.