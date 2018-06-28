Новосибирск, 28 июня, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение на пять лет о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Церемония подписания состоялось 27 июня в мэрии Москвы.

Правительство Новосибирской области Сергей Собянин и Андрей Травников договорились сотрудничестве

«Нам очень интересен опыт столицы по развитию сферы образования, здравоохранения. Безусловно, у Москвы богатый опыт по решению транспортных проблем, организации работы общественного транспорта. Нужно использовать те наработки, которые уже показали себя с лучшей стороны в таком крупном городе, как Москва», — отметил Андрей Травников, подчеркнув, что Новосибирская область рассматривает Москву как перспективный рынок для продукции аграрного сектора.

«Надеюсь, этот документ не будет формальным, а воплотится в конкретные проекты на благо жителей двух регионов», — сказал Сергей Собянин, высоко оценив научно-образовательный потенциал Новосибирской области.

Позже, комментируя соглашение, глава Новосибирской области отметил, что для Москвы, как и для многих крупных городов, некоторое время назад была актуальна проблема существования разрыва в качестве образования городских среднеобразовательных учреждений. Но за пять лет была проделана огромная работа и после изменения структуры управления образованием, внедрения новых систем премирования и оплаты труда повысилось качество предоставления образовательных услуг в тех школах, которые ранее отставали от школ-«передовиков».

"Мы понимаем, что для сельских территорий необходим другой подход. Но опыт Москвы может пригодиться при совершенствовании сферы образования Новосибирска и городских округов области», — сказал Андрей Травников.

Второе направление сотрудничества — повышение доступности услуг здравоохранения. В Новосибирской области обсуждаются вопросы строительства новых учреждений здравоохранения в рамках ГЧП, по реализации проектов развития сети кабинетов врачей общей практики в отдалённых микрорайонах. В этом направлении опыт московских специалистов может быть полезен и новосибирцам. По словам Травникова, опыт Москвы будет учтён и при решении транспортных проблем сибирского региона. Несмотря на то, что проблема пробок в столице пока полностью не ликвидирована в столице, передвигаться по улицам стало гораздо комфортнее.

«Этому способствовало не только развитие уличной сети, но и общественного транспорта, решение вопросов с организацией парковок, и многое другое, — отметил врио губернатора. — Для нас этот опыт актуален».

Сегодня прорабатывается транспортная стратегия Новосибирской области до 2030 года, обсуждаются вопросы развития транспортной сети и Новосибирской агломерации, и Новосибирска. В ближайшее время регион посетят московские эксперты, имеющие опыт в решении транспортных стратегических задач, с новосибирскими специалистами они обсудят возможность использования московских разработок на территории региона.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, соглашение между двумя субъектам разработано министерством экономического развития региона совместно с правительством Москвы для развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и укрепления межрегиональных связей.

Документ основан на взаимной заинтересованности в сохранении и расширении двусторонних связей в экономической, научно-технической и культурной деятельности, желании создать необходимые условия для укрепления межрегионального сотрудничества, стремлении обеспечить эффективное взаимодействие, обмен опытом и постоянное информационное сотрудничество во всех сферах социально-экономической деятельности.

Основные сферы взаимодействия: транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика, взаимодействие с социально ориентированными негосударственными некоммерческими организациями и других областях, составляющих предмет взаимной заинтересованности.

Документ прошел согласование в исполнительных органах государственной власти Новосибирской области и Москвы, после чего одобрен на заседании новосибирского правительства.