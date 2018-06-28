Москва, 28 июня, 2018, 18:54 — ИА Регнум. В департаменте образования Москвы поддержали идею внедрения в школьное расписание посещения театров. Как заявил на пресс-конференции 28 июля руководитель департамента образования Исаак Калина, в случае принятия инициативы театры должны очень серьезно отнестись к формированию перечня спектаклей, которые будут предложены школам.

Иван Шилов ИА REGNUM Театр

Он также подчеркнул, что данный вид образовательного ресурса должен носить рекомендательный характер.

«Никакой «обязаловки» ни для детей, ни для школ нет. Это возможность. И я бы очень хотел, чтобы возможность никоим образом не превратили в повинность», — подчеркнул Калина.

По словам Исаака Калины, финансироваться данные мероприятия будут из бюджета города Москвы.

«Как отразится на качестве, смотря что называть качеством, если мы говорим, что качество образования — это формирование качеств человека, в первую очередь, а не только умение решать квадратные уравнения, то тогда это здорово скажется, потому что хорошие спектакли в хорошем театре всегда имеют позитивное влияние на человека», — подчеркнул он.

Напомним, на совместном совещании столичных департаментов культуры и образования 28 июня заместитель мэра Москвы Леонид Печатников предложил расширить возможности образовательных учреждений и предложил ввести посещение театров в школьную программу.

Руководитель департамента культуры Александр Кибовский, в свою очередь, добавил, что если данное решение вступит в силу, то каждый из 1,5 млн московских школьников сможет хотя бы раз посетить культурное мероприятие в 82 театрах столицы.