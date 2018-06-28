В департаменте образования Москвы хотят чаще водить школьников по театрам
Москва, 28 июня, 2018, 18:54 — ИА Регнум. В департаменте образования Москвы поддержали идею внедрения в школьное расписание посещения театров. Как заявил на пресс-конференции 28 июля руководитель департамента образования Исаак Калина, в случае принятия инициативы театры должны очень серьезно отнестись к формированию перечня спектаклей, которые будут предложены школам.
Он также подчеркнул, что данный вид образовательного ресурса должен носить рекомендательный характер.
«Никакой «обязаловки» ни для детей, ни для школ нет. Это возможность. И я бы очень хотел, чтобы возможность никоим образом не превратили в повинность», — подчеркнул Калина.
По словам Исаака Калины, финансироваться данные мероприятия будут из бюджета города Москвы.
«Как отразится на качестве, смотря что называть качеством, если мы говорим, что качество образования — это формирование качеств человека, в первую очередь, а не только умение решать квадратные уравнения, то тогда это здорово скажется, потому что хорошие спектакли в хорошем театре всегда имеют позитивное влияние на человека», — подчеркнул он.
Напомним, на совместном совещании столичных департаментов культуры и образования 28 июня заместитель мэра Москвы Леонид Печатников предложил расширить возможности образовательных учреждений и предложил ввести посещение театров в школьную программу.
Руководитель департамента культуры Александр Кибовский, в свою очередь, добавил, что если данное решение вступит в силу, то каждый из 1,5 млн московских школьников сможет хотя бы раз посетить культурное мероприятие в 82 театрах столицы.