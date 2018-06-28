Великий Новгород, 28 июня, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Контрольно-счётная палата Великого Новгорода выявила серьёзные нарушения в деятельности муниципального унитарного предприятия (МУП) «Городские бани», а также на предприятии ООО «Луч», которое предоставляет услуги прачечной и химчистки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационном отделе думы Великого Новгорода, вопрос деятельности муниципальных предприятий (100% акций ООО «Луч» находится в муниципальной собственности) обсуждался на заседании межведомственного совета при городской думе.

Publicdomainpictures.net В парилке

Проверка контрольно-счётной палаты Великого Новгорода выявила, что ООО «Луч» фактически выполняет роль посредника между МУП «Городские бани» и покупателями услуг по обработке белья. Убытки «Городских бань» из-за необоснованных тарифов и неуплаты дебиторской задолженности к 1 марта 2018 года достигли 5 млн рублей. При этом и само ООО «Луч», которое предоставляло услуги прачечной баням, в 2017 году сработало с убытком в 708 тыс. рублей.

«При такой политике «Городские бани» долго не выживут, такая работа доведёт их до банкротства. ООО «Луч» на сегодняшний день получает убытки, при этом является исключительно посредником и не выполняет фактически какой-либо деятельности», — заявил председатель контрольно-счётной палаты Великого Новгорода Александр Ломоносов.

По его мнению, предприятие нужно ликвидировать, предварительно изъяв его имущество и востребовав долги, а также рассмотреть ответственность должностных лиц обоих предприятий за такую схему работы. Материалы проверки аудиторов контрольно-счётной палаты Великого Новгорода вместе с обращением членов межведомственного антикоррупционного совета будут направлены в правоохранительные органы.

Отметим, что с 1 марта 2018 года МУП «Городские бани» возглавил новый директор — бывший заместитель главы администрации Великого Новгорода Павел Морозов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия Великого Новгорода предлагала приватизировать МУП «Городские бани» наряду с другими муниципальными предприятиями (например, МУП «Ритус» — городским похоронным бюро), но депутаты предложение мэрии отклонили.

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