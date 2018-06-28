Усть-Каменогорск, Казахстан, 28 июня, 2018, 19:02 — ИА Регнум. Суд №2 Усть-Каменногорска приговорил бывшего начальника гаража управления делами акима (главы) Восточно-Казахстанской области к пяти годам лишения свободы за хищение бензина на сумму 14,877 млн тенге ($43,6 тыс.), сообщает 28 июня агентство «КазТАГ».

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По данным следствия и суда, в течение года мужчина выписывал талоны на бензин марок АИ-92 и АИ-95, предназначенные для командировок. В результате действий сотрудника акимата было украдено 106 491 литр топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, Коргалжынский районный суд Акмолинской области Казахстана признал вину бывшего акима сельского поселения в избиении школьника. Чиновник был оштрафован на 36 тыс. тенге (6666 рублей).