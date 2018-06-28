Туркестан, Казахстан, 28 июня, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Акимат (администрация) Туркестанской области и Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов подписали меморандум, в рамках которого в регионе планируется внедрять альтернативные источники электроэнергии. Об это 28 июня сообщает Zakon. kz со ссылкой на акима (губернатора) Туркестанской области Жансеита Туймебаева.

(сс) sarangib Ветряная электростанция

Глава центра Рапиль Жошыбаев отметил, что организация разработала концепцию по формированию информационной системы объектов зеленой экономики. Проекты в области альтернативных источников в Туркестанской области планируется реализовать с привлечением иностранных инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, доля возобновляемых источников электрической энергии в общем объеме выработки в Казахстане составляет 1,3%. В России этот показатель составляет 19%, в Армении — 32,5%, Белоруссии — 4%.