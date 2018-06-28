Берлин, 28 июня, 2018, 19:11 — ИА Регнум. Через 25 лет после изнасилования и убийства школьницы из Дортмунда полиция нашла преступника, сообщает сегодня, 28 июня, Deutsche Presse-Agentur (DPA)

Publicdomainpictures.net Структура ДНК

Мужчина 1952 года рождения был найден и осуждён по генетическим следам, оставленным на теле жертвы, сообщил прокурор Хеннер Круз.

Двадцать пять лет назад 16-летняя школьница стала жертвой сексуального насилия со смертельным исходом. Адвокат обвиняемого заявил, что его подзащитный категорически отрицает свою вину. Однако никаких конкретных доказательств в защиту обвиняемого предоставлено не было, сказал прокурор Круз.

Стоит отметить, что преступник был неоднократно судим за другие преступления — несексуального характера. С 2011 году он, как злостный рецидивист, находился в местах лишения свободы.