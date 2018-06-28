Москва, 28 июня, 2018, 18:25 — ИА Регнум. История о присвоении в Москве улице, станции метро имени «Сталинградской битвы», «Героев Сталинграда» получила свое продолжение. После шести лет переписки с мэрией города Москвы инициативная группа граждан обратилась за помощью в решении этого вопроса к народному артисту РСФСР, заместителю председателя Московской городской думы Николаю Губенко. Н.Н. Губенко не остался равнодушным к данной теме и 21 июня направил в адрес мэра Москвы С. С. Собянина письмо о поддержке этой инициативы и ходатайство о наименовании улицы, станции метро в Москве именем Сталинградской битвы.

Флаг над освобождённым городом. Сталинград, конец января 1943 года

В ряде городов России уже есть улицы с такими именами, например, проспекты Героев Сталинграда в Севастополе и Волгограде, улица Героев Сталинграда в Симферополе, улица Сталинградской битвы есть в подмосковном городе Королёв.