Омск, 28 июня, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Кандидатов в губернаторы Омской области стало шестеро. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 28 июня, в областной избирательной комиссии, региональное отделение «Партии роста» выдвинуло кандидатом в губернаторы Антона Дрязгова.

Пресс-служба избирательной комиссии Омской области Кандидат в губернаторы Омской области Антон Дрязгов

О Дрязгове известно, что он является исполнительным директором ООО «А-стратегия».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, до Дрязгова в облизбирком принесли документы пятеро кандидатов. Это врио губернатора области Александр Бурков (самовыдвижение), заведующий кафедрой в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете Анатолий Соловьёв (самовыдвижение), депутат горсовета Омска Алексей Ложкин (ЛДПР), депутат Троицкого сельского поселения Омского района Ирина Дроздова (самовыдвижение), директор ООО «СибРемСервис» Вячеслав Сибирский (самовыдвижение).

Напомним, омские единороссы, справороссы и коммунисты поддержали Буркова, который является членом «Справедливой России», однако в выборах будет участвовать в качестве самовыдвиженца.

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Выборы губернатора Омской области состоятся 9 сентября 2018 года.