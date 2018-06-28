Ижевск, 28 июня, 2018, 18:20 — ИА Регнум. В Удмуртии в связи с постоянно увеличивающейся задолженностью за электроэнергию обесточены 78 котельных. По состоянию на 28 июня, долг превысил 46 млн рублей, сообщает пресс-служба удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Михаил Скрипнюк. После дежурства (фрагмент). 1999

По-прежнему наибольшее число котельных обесточены в Глазовском районе — 35 объектов, до 21 котельной выросло число неплательщиков в Увинском районе и до 7 — в Игринском.

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По сравнению с данными на начало июня задолженность погасили 16 котельных в Сарапульском районе республики.

«Надеюсь на то, что предприятия-должники займут конструктивную позицию и предпримут необходимые меры по погашению долгов, не дожидаясь ввода ограничений», — сказала руководитель энергоинспекции филиала Галина Герасимчук.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале месяца число обесточенных котельных в Удмуртии составляло 70 объектов. Сейчас, поскольку из 525 котельных введены ограничения энергоснабжения в отношении 78 котельных, доля отключенных объектов в республике составляет 14,9%.