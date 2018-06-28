Москва, 28 июня, 2018, 18:16 — ИА Регнум. В Госдуме ожидают снижения напряженности между РФ и США, которую должна принести встреча лидеров двух государств, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

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«Предстоящую встречу лидеров России и США, без преувеличения, ждет весь мир. Разрядка напряженности в отношениях между нашими странами необходима для развития международных отношений, возвращения к принципам конструктивного содержательного диалога», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки, сообщили в Кремле.

Ранее сообщалось о том, что депутаты Госдумы планируют встретиться с коллегами из США на площадке ПА ОБСЕ в Германии в начале июля.