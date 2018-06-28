Рязань, 28 июня, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Бывшему заместителю председателя правительства Рязанской области Дмитрию Андрееву отказали в отводе судьи. 28 июня прошло очередное заседание по апелляционной жалобе на приговор Советского районного суда Рязани, который признал экс-чиновника виновным в мошенничестве и получении взятки.

Цитата из х/ф «Июльский дождь». Реж. Марлен Хуциев. 1967. СССР Отказ

В качестве причины для отказа суд назвал «недостаточность оснований», сообщил портал «RZN.Info». Рассмотрение апелляционной жалобы продолжится 5 июля.

Напомним, Дмитрий Андреев был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей.

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В суде было доказано, что экс-чиновник получил две взятки и похитил у своего починенного, заместителя министра сельского хозяйства области Геннадия Ноздрина 500 тыс. рублей. В апелляционной жалобе на приговор Дмитрий Андреев просит отменить штраф и изменить срок, ограничившись временем, который он уже провел под стражей.