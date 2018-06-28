Севастополь, 28 июня, 2018, 18:05 — ИА Регнум. В Севастополе создаётся государственное унитарное предприятие «Проект развития Балаклавы», на уставный фонд которого из бюджета города выделят 1,5 млн рублей. Об этом 28 июня на внеочередном заседании местного парламента сообщил директор департамента финансов городского правительства Владимир Штоп.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь. Балаклава

«ГУП «Проект развития Балаклавы» создаётся на основе ГУП «Севастопольское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта». Согласно заключению экспертизы Контрольно-счётной палаты к проекту закона о внесении изменений в бюджет, устав нового предприятия не содержит сведений о порядке и об источниках формирования уставного фонда, а также о направлениях использования прибыли», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, севастопольскую Балаклаву, большинство инфраструктурных объектов которой находятся в аварийном состоянии, ждёт масштабная реконструкция в рамках проекта гражданского развития местной бухты как международного центра туризма. Проект гражданского развития района ориентировочно оценивается в 10 млрд рублей, причём 4 млрд рублей — это федеральные средства в рамках ФЦП, а остальные — деньги городского бюджета и частных инвесторов.