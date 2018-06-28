Екатеринбург, 28 июня, 2018, 18:21 — ИА Регнум. Специальные подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) сформированы во всех соединениях Центрального военного округа (ЦВО), в том числе на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Минобороны России Специальные группы по борьбе с БЛА созданы во всех соединениях ЦВО

Специальные группы военнослужащих были созданы по решению командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Александра Лапина. Состав подразделений сформирован из специалистов по радиоэлектронной борьбе и противовоздушной обороне.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня вторая общевойсковая армия ЦВО получила на вооружение первые комплексы радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Силок», которые обеспечивают автоматический поиск и обнаружение беспилотников на расстоянии нескольких километров.