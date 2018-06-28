Севастополь, 28 июня, 2018, 17:54 — ИА Регнум. На рынке «Чайка» в Севастополе часть предпринимателей работали без регистрации, но переоформление документов поможет вывести их «из тени». Об этом 28 июня журналистам заявил начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь. Чайка

«Идёт процедура переоформления договоров, вчера получили 51 пакет документов от предпринимателей. Небольшая часть из них работала раньше без регистрации. Но санкций против них не будет, они должны, как положено, оформить документы», — отметил чиновник, подчеркнув, что арендная плата на рынке повышаться не будет.

Он также отметил, что ежедневно на рынке покупают продукты питания около 50 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году правительство без компенсации изъяло у предпринимателя Александра Красильникова имущество рынка «Чайка», расположенного на территории футбольного стадиона. 25 июня бизнесмен сообщил прессе, что правительство города санкционировало незаконный силовой захват рынка, заблокировав вход работникам. Власти заявили, что люди, пытавшиеся захватить помещения рынка, имеют отношение к бывшим владельцам.