Каир, 28 июня, 2018, 18:00 — ИА Регнум. Военные Египта уничтожили шестерых боевиков в ходе рейда против исламистов на севере Каира, 18 июня передает агентство Associated Press.

Высадка египетских военных

По сообщению военных, все убитые исламисты принадлежали к боевому крылу организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также сообщается, что уничтоженные боевики были причастны к организации терактов в Александрии в марте и апреле 2018 года.

Читайте также: Правоохранительные органы Египта ликвидировали четырех террористов