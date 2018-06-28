Военные Египта провели спецоперацию против исламистов в Каире
Каир, 28 июня, 2018, 18:00 — ИА Регнум. Военные Египта уничтожили шестерых боевиков в ходе рейда против исламистов на севере Каира, 18 июня передает агентство Associated Press.
Высадка египетских военных
По сообщению военных, все убитые исламисты принадлежали к боевому крылу организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Также сообщается, что уничтоженные боевики были причастны к организации терактов в Александрии в марте и апреле 2018 года.
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