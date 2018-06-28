Ростов-на-Дону, 28 июня, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Билеты на 1/8 финала ЧМ-2018, который примет 2 июля «Ростов-Арена», на самом деле стоят от 2 тыс. 240 рублей. Официальный прайс-лист опубликован на сайте FIFA, сообщает ИА REGNUM.

Ru.fifa.com Официальный прайс-лист

Их действительно можно купить только гражданам РФ. Другое дело, что в продаже их совсем не осталось.

Самые дорогие «проходки» стоят до 245 долларов, что составляет примерно 15,4 тыс. рублей.

Скриншот с сайта fifa-bilet.com А это уже предложения перекупщиков

Напомним, ранее ряд ростовских СМИ сообщил о том, что билеты на 1/8 финала ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону обойдутся минимум в 35 тыс. рублей, максимум — в 50 тыс. рублей. Вместе с тем продавцы могут оказаться мошенниками. Нередко, когда злоумышленники торговали поддельными билетами. В результате болельщики оставались и без средств, и без места на стадионе.