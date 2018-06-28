Москва, 28 июня, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Публичные опасения Киева по поводу «Северного потока — 2» абсолютно беспочвенны и направлены лишь на политизацию этого чисто коммерческого проекта. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Gazprom.ru Производство труб для газопровода «Северный поток»

«Не могли не обратить внимание на заявление украинской стороны по «Северному потоку — 2». Эти заявления не просто конфронтационные, они находятся за гранью приличия и рациональности. Эти разглагольствования об угрозах Украине в связи с проектом лишний раз демонстрируют, что не Россия, а противники «Северного потока — 2» занимаются политизацией этой темы и всего с нею связанного», — заявила Захарова.

Она напомнила, что маршрут «Северного потока — 2» по дну Балтики на две тысячи километров короче, а стоимость доставки газа будет существенно ниже, чем при действующих тарифах транзита через Украину. «Северный поток — 2» чисто коммерческий проект и не предполагает отказа от транспортировки энергоресурсов по другим каналам.

«Это не только не подорвёт, но укрепит энергетическую безопасность Европы, где спрос на импорт газа будет в ближайшие годы увеличиваться», — отметила она.

Напомним, ранее глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о том, что у Украины практически нет возможности остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», и выразил опасения, что в случае реализации проекта транзит через украинскую территорию будет сведен к нулю.