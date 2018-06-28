Псков, 28 июня, 2018, 17:49 — ИА Регнум. В Псковской области хотят увеличить штрафы за продажу некачественного топлива. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, такое поручение дал сегодня, 28 июня, врио губернатора региона Михаил Ведерников.

VerNick АЗС

На совещании по противодействию незаконному обороту нефтепродуктов в Псковской области отмечалось, что действующие меры борьбы с фальсификатом не эффективны.

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Представители регионального управления МВД заявили, что некачественные нефтепродукты продаются на автозаправочных станциях, не оборудованных в соответствии с требованиями безопасности. При этом у полиции возникают сложности к привлечении владельцев таких АЗС к ответственности: штрафы за реализацию некачественного топлива незначительные и серьёзного ущерба не приносят.

По данным УМВД России по Псковской области, в регионе работает 173 автозаправочные станции, большинство их них — сетевые. Фальсификат чаще всего попадается на небольших частных заправках.