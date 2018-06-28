Ульяновск, 28 июня, 2018, 17:44 — ИА Регнум. В Ульяновской области из аэропорта «Ульяновск — Восточный» состоялся вылет трёх чартерных рейсов в Тегеран. Новый маршрут открылся в рамках чемпионата мира по футболу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики из Ирана

В регионе отмечают, что организация приёма группы болельщиков из Ирана обсуждалась и отрабатывалась на протяжении нескольких месяцев, в результате было принято решение об организации перелетов иранских туристов авиасообщением из Ульяновска. Первыми чартерами вылетели 600 иранских болельщиков.

По данным властей, на период проведения чемпионата мира по футболу в область прибыли всего более 1 тыс. болельщиков из Ирана, что «обеспечило практически полную загрузку гостиниц, повышенный спрос на объекты индустрии гостеприимства, гидов-переводчиков». В регионе отмечают, что сейчас идут переговоры с представительством Ирана, чтобы маршрут Ульяновск — Тегеран «занял свое место в расписании рейсов».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют принять около 50 тыс. туристов в рамках проведения мундиаля. Гостиничные номера бронировали туристы из Австралии, Ирана, Колумбии, Австрии, Туниса, США, Канады, Англии, Мексики, Испании, Бельгии, Таиланда, Бразилии, Перу, Швейцарии, Японии.