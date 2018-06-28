Вильнюс, 28 июня, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Любая ТВ-продукция на русском языке, вне зависимости от места производства, отныне в Литве под запретом, если она не озвучена на литовский язык. Такую поправку сегодня, 28 июня, в последнем чтении принял Сейм Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Каждому каналу позволено без озвучки на литовский язык транслировать в сутки передачи общим суммарным хронометражем не более 1,5 часа. Это фактически означает запрет на ретрансляцию всех ТВ-каналов в Литве на русском языке. Ретрансляторы таких телеканалов, как Первый канал (Первый Балтийский канал), НТВ (НТВ-Мир), Рен-ТВ (Рен-ТВ Балтия) и так далее, не смогут озвучивать на литовский язык 90% своего содержания. Во-первых, это невозможно технически, во-вторых — это огромные дополнительные инвестиции.

Zmones.lt Брэнд одежды от литовских модельеров «Ya ne govoryu po russki»

Однако под запрет, судя по этому закону, попадёт в Литве и в последнее время продвигаемый литовскими властями как «правильный канал на русском языке», который «борется с российской пропагандой», канал холдинга Radio Free Europe/Radio Liberty, «Настоящее время», который содержится за счёт средств Конгресса и Сената США.

Литовские законодатели в азарте запретительных мер внесли такую установку в поправки к законам, что даже продукция, созданная в Евросоюзе, а центральная редакция «Настоящего времени» находится в Праге, всё равно не может транслироваться не на официальном языке ЕС, коим русский язык не является. «Настоящее время» создавался как противовес «российской пропаганде» на русском языке.