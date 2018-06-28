Липецк, 28 июня, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Глава Липецкой области Олег Королёв 28 июня провел совещание с руководителями всех муниципалитетов региона. Как сообщила пресс-служба областной администрации, главной темой совещания стала предстоящая уборка урожая.

Питер Брейгель Младший. Лето и уборка урожая. 1623

Не во всех районах области на сегодняшний день погодные условия равномерны и комфортны для хорошего роста различных культур на полях.

«Очень важно сейчас принять все необходимые меры по уходу за растениями, чтобы в будущем получить достойный урожай. Аграрии Липецкой области всегда добиваются высоких результатов и вносят свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны», — сказал в ходе совещания Олег Королев.