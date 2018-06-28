Бишкек, 28 июня, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Против бывшего заместителя председателя правительства Киргизии, депутата Жогорку Кенеша (парламента) республики Аскарбека Шадиева возбуждено второе уголовное дело по подозрению в незаконном пересечении государственной границы, сообщает 28 июня агентство «АКИpress» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ).

Уголовное дело

25 июня уголовное дело возбудил генеральный прокурор республики. Ранее против Шадиева возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Депутат был объявлен в розыск.

Напомним, уголовное дело против Аскарбека Шадиева правоохранительные органы Киргизии возбудили в конце апреля 2018 года. Депутат подозревается в хищении $30 тыс., которые были выделены для вручения премии Чингиза Айтматова.