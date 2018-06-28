Саранск, 28 июня, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Посол Панамы в РФ Мигель Лекаро Барсенас прилетел в Саранск в преддверии матча панамской сборной с командой Туниса. Встречу с послом провел глава Мордовии Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Пресс-служба правительства Мордовии Мигель Лекаро Барсенас и Владимир Волков

Посол Панамы поблагодарил главу республики за радушный прием и создание прекрасных условий не только для сборной, которая базируется в Саранске, но и для болельщиков, которые приехали поддержать команду.

«Наша сборная впервые принимает участие в чемпионате мира по футболу. Мы чувствуем себя командой Саранска. Даже несмотря на наш проигрыш в предыдущих играх, для нас это исторический момент. Даже если мы проиграем и предстоящую игру, все равно будем праздновать наш первый опыт участия в чемпионате», — сказал Барсенас.

Напомнив о встрече президентов России и Панамы Владимира Путина и Хуана Карлоса Варела Родригеса, состоявшейся в Москве, посол подчеркнул, что во время ЧМ-2018 развитие двусторонних отношений продвинулось больше, чем за двадцатилетнюю историю.

Барсенас предложил совершить ответный визит в Латинскую Америку представителям республики.

«Мы вместе с игроками Панамы на фан-фесте болели за сборную России, когда она играла с Саудовской Аравией. Тогда наша команда победила с рекордным счетом — 5:0. Сегодня вся Мордовия будет болеть за Панаму, и они победят!» — уверен Владимир Волков.

ИА REGNUM напоминает, накануне сборная Панамы опубликовала групповую фотографию команды, которую снабдила надписью на русском языке:

«В четверг мы будем играть у себя дома. Мы будем играть в Саранске!».

Команда Панамы в конце матча с английской сборной в Нижнем Новгороде забила свой первый гол на чемпионатах мира по футболу. Автор исторического мяча — Фелипе Балой.

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Матч аутсайдеров группы G — сборных Панамы и Туниса — состоится 28 июня в Саранске в 21:00. Сейчас обе команды занимают последние строчки в группе, не набрав ни одного очка.

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