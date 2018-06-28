Москва, 28 июня, 2018, 17:11 — ИА Регнум. За три месяца с момента инцидента с бывшим офицером ГРУ Сергеем и его дочерью Юлией Скрипаль российская сторона так и не получила никаких внятных объяснений произошедшему. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Версия

«Это невероятно, но факт, что по прошествии трёх с лишним месяцев у следствия нет даже списка подозреваемых. Это те данные, которые озвучила британская сторона официально», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона продолжит добиваться от Лондона информации об инциденте с бывшим офицером ГРУ Сергеем и его дочерью Юлией Скрипаль, и даже партнёры Великобритании по G7 и ЕС, на тот момент не удосужившиеся разобраться в обстоятельствах случившегося, до сих пор не получили никаких доказательств на этот счёт.

«В лучших традициях британских детективов дело Скрипалей покрыто абсолютным мраком, туманом, всё происходящее вокруг него настолько нелепо, что даже среди британских союзников нарастают скепсис и сомнения в правдивости и объективности антироссийских инсинуаций», — подчеркнула она.

Отметим, что 23 апреля Лондон направил в постоянное представительство РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на вопросы по «делу Скрипаля». Позже заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что ответы не несут полезного содержания, а лишь являются тиражированием претензий к России.