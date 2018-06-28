Алма-Ата, Казахстан, 28 июня, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Фонд Булата Утемуратова и власти Алма-Аты планируют выделить 3,2 млрд тенге ($9,38 млн) на реконструкцию ремонт городского ботанического сада, сообщает 28 июня издание BNews.kz. со ссылкой на руководителя городского управления природных ресурсов и регулирования природопользования Асета Масабаева.

MarchHare1977 Пейзаж Алма-Аты

По его словам, администрация планирует в 2018 году решить вопрос передачи общественной зоны ботанического сада на баланс города. Масабаев отметил, что долгие годы объект не финансировался. Это привело к неисправности системы подачи воды и другим поломкам.

Напомним, 20 июня руководитель управления архитектуры и градостроительства Алма-Аты Нурлан Уранхаев сказал, что городские власти ведут разработку проектно-сметной документации на реконструкцию 15 улиц и двух набережных города.