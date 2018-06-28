Душанбе, 28 июня, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Двое таджикских детей в ближайшие дни будут привезены в Душанбе из Ирака, согласно решению судебных властей этой ближневосточной страны. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает таджикское национальное информагентство «Ховар».

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Подчеркивается, что возвращения детей из стран Ближнего Востока, в которых идут боевые действия, удалось добиться благодаря координации действий МИД Таджикистана через посольство в Кувейте с иракскими коллегами и другими ответственными структурами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2018 года в Таджикистан были возвращены четверо несовершеннолетних из Сирии. Кроме того, возвращения на родину в Иране ожидала 17-летняя Айша, ставшая матерью в мае. Однако по иракским законам, отправиться в Таджикистан ранее, чем через 40 дней после рождения малыша она не может. Возможно, в сегодняшнем сообщении таджикского внешнеполитического ведомства речь идет именно о несовершеннолетней матери и ее новорожденном ребенке.

Напомним, что в 2017 году из зон боевых действий в Сирии и Ираке на родину вернулись 117 таджикистанцев. Погибли же на Ближнем Востоке за этот год 250 их сограждан, примкнувших к исламистским группировкам.