Всеволожск, Ленинградская область, 28 июня, 2018, 17:10 — ИА Регнум. В Ленинградской области власти нашли способ сохранить за многодетными семьями право на земельные участки, полученные в 2015 году. После ряда изменений в региональном законодательстве и уточнения локации участков возникла угроза того, что эти наделы могут быть изъяты.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Многодетные семьи из Всеволожского района Ленинградской области обратились в общественную приемную «Единой России». При участии областных и районных властей удалось найти компромисс, сообщили ИА REGNUM 28 июня источники в Законодательном собрании Ленобласти.

Земельные участки, в количестве 97 единиц, были выделены администрацией МО «Город Всеволожск». С передачей соответствующих полномочий по обеспечению этой льготы с муниципального на районный уровень некоторые участки могли оказаться «вне закона».

В то же время недавно депутаты областного парламента приняли в третьем, окончательном чтении, закон «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области».

До этого земельные участки в Ленинградской области давались льготным категориям граждан в аренду на 20 лет. В случае, если за это время семья построила на участке дом — арендованный надел переходит в собственность. По новому закону, с 1 января 2019 года многодетные семьи должны получать земельные участки сразу в собственность. Причем владеть землей будут родители, а не все члены семьи в равных долях, как это было ранее. Это упростит возможность распоряжаться землей.

Как и обещали власти Всеволожского района, под председательством главы администрации Андрея Низовского прошло расширенное заседание рабочей группы по поиску решения проблемы.

Что касается «зависших» участков во Всеволожском районе, то в настоящее время заключены договоры аренды на 69 участков. На 23 из них уже выданы разрешения на строительство, а на 13 выданы градпланы.

Серьезные проблемы возникли с четырьмя участками, оказавшимися прямо над городским коллектором, что исключает строительство домов на этой территории. Принято решение, что взамен люди получат такие же участки в том же массиве.

Еще 33 участка оказались в санитарно-защитной зоне расположенных поблизости инфраструктурных объектов. С Роспотребнадзором ведется работа по изменению этих зон, специалисты надеются, что она принесет положительные результаты.

«Ни у кого землю отбирать не будут и выселять, конечно, тоже. Вместо тех участков, строительство на которых невозможно, мы подберем альтернативу, которая должна устроить всех», — пообещал глава Всеволожского района Андрей Низовский.

Все необходимые процедуры по решению проблемы будут завершены в течение 2018−2019 годов.

«Искренне рад, что вопрос решился в пользу многодетных семей. Власти в очередной раз доказали, что они слышат людей», — прокомментировал депутат областного парламента Алексей Ломов, один из авторов нового закона о бесплатном предоставлении участков многодетным.